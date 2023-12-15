Колотай (Колотай) Марфа Гавриловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1893
ПолЖенский
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1893
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
02.11.1911
Рождение ребёнка
26.02.1914
Отец ребёнка: Колотай Павел Тимофеевич
Рождение ребёнка
07.06.1916
Отец ребёнка: Колотай Павел Тимофеевич
Рождение ребёнка
15.10.1918
Дочь: (Колотай) Евдокия Павловна
Отец ребёнка: Колотай Павел Тимофеевич
Рождение ребёнка
05.09.1922
Дочь: (Колотай) Анна Павловна
Отец ребёнка: Колотай Павел Тимофеевич
Рождение ребёнка
25.06.1925
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Колотай Павел Тимофеевич