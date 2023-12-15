Колотай (Колотай) Марфа Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колотай (Колотай) Марфа Гавриловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1893

Пол

Женский

Добавил:

оз
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1893

Отец: Колотай Гавриил Прокопьевич

Мать: Колотай Мария Федоровна

Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
02.11.1911

Муж: Колотай Павел Тимофеевич

Рождение ребёнка
26.02.1914

Сын: Колотай Василий Павлович

Отец ребёнка: Колотай Павел Тимофеевич

Глядень, Мошковский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
07.06.1916

Сын: Колотай Петр Павлович

Отец ребёнка: Колотай Павел Тимофеевич

Глядень, Мошковский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
15.10.1918

Дочь: (Колотай) Евдокия Павловна

Отец ребёнка: Колотай Павел Тимофеевич

Глядень, Мошковский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
05.09.1922

Дочь: (Колотай) Анна Павловна

Отец ребёнка: Колотай Павел Тимофеевич

Глядень, Мошковский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
25.06.1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Колотай Павел Тимофеевич

Глядень, Мошковский муниципальный район, Новосибирская область

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