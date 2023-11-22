Гибадуллин Зиннат — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гибадуллин Зиннат

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.07.1948

Дочь: Раися

Мать ребёнка: Гибадуллин Камиля (баба Катя) (баба Катя)

Рождение ребёнка
07.11.1960

Дочь: Кудинова Альфия

Мать ребёнка: Гибадуллин Камиля (баба Катя) (баба Катя)

Сведловск
Смерть
Неизвестно
г. Дегтярск Свердловской области
Похороны
Неизвестно
Дегтярск
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