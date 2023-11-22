Гибадуллин Зиннат
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
23.07.1948
Дочь: Раися
Мать ребёнка: Гибадуллин Камиля (баба Катя) (баба Катя)
Рождение ребёнка
07.11.1960
Дочь: Кудинова Альфия
Мать ребёнка: Гибадуллин Камиля (баба Катя) (баба Катя)
Сведловск
Смерть
Неизвестно
г. Дегтярск Свердловской области
Похороны
Неизвестно
Дегтярск