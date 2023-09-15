Тапилина Анна Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1826
Дата смерти1902
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тапилин Василий Антонович
Отец ребёнка: Тапилин Антон Матвеевич
Рождение ребёнка
1860
Дочь: Подройкина (Тапилина) Ефимия Антоновна
Отец ребёнка: Тапилин Антон Матвеевич
Рождение ребёнка
1863
Дочь: Янченкова (Тапилина) Анастасия Антоновна
Отец ребёнка: Тапилин Антон Матвеевич
Рождение ребёнка
1866
Дочь: Фирсова (Тапилина) Елена Антоновна
Отец ребёнка: Тапилин Антон Матвеевич
Смерть
1902