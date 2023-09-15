Тапилина Анна Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тапилина Анна Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1826

Дата смерти

1902

Пол

Женский

Добавил:

ЕЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тапилин Василий Антонович

Отец ребёнка: Тапилин Антон Матвеевич

Елкин, Багаевский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
1860

Дочь: Подройкина (Тапилина) Ефимия Антоновна

Отец ребёнка: Тапилин Антон Матвеевич

Елкин, Багаевский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
1863

Дочь: Янченкова (Тапилина) Анастасия Антоновна

Отец ребёнка: Тапилин Антон Матвеевич

Елкин, Багаевский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
1866

Дочь: Фирсова (Тапилина) Елена Антоновна

Отец ребёнка: Тапилин Антон Матвеевич

Елкин, Багаевский муниципальный район, Ростовская область
Смерть
1902

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