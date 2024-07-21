Чуфарный Николай Иванович
Место рождения
Дата рождения1811
Дата смерти15.12.1878 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
Бракосочетание
Около 1845
Жена: Чуфарная Мария Андреевна
Рождение ребёнка
1850
Сын: Чуфарный Пармен Николаевич
Мать ребёнка: Чуфарная Мария Андреевна
Рождение ребёнка
1858
Сын: Чуфарный Владимир Николаевич
Мать ребёнка: Чуфарная Мария Андреевна
Смерть
15.12.1878 ст.
Крестьянин, 67 лет, от старости.