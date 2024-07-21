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Чуфарный Николай Иванович

Место рождения

Спасское, Сокольский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1811

Дата смерти

15.12.1878 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: Чуфарный Иван Васильевич

Мать: Чуфарная Варвара Гавриловна

Спасское, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Около 1845

Жена: Чуфарная Мария Андреевна

Спасское, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1850

Сын: Чуфарный Пармен Николаевич

Мать ребёнка: Чуфарная Мария Андреевна

Спасское, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1858

Сын: Чуфарный Владимир Николаевич

Мать ребёнка: Чуфарная Мария Андреевна

Спасское, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
15.12.1878 ст.
Спасское, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Крестьянин, 67 лет, от старости.

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