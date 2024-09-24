Иван Павлович
Место рождения
Дата рождения1855
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855
Отец: Павел Семенович
Мать: Анна Тарасовна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1884
Мать ребёнка: Наумова Параскева Гаврилова
Рождение ребёнка
30.09.1900
Мать ребёнка: Наумова Параскева Гаврилова
Того же села Солдат Максим Павлов Наумов и крестьянская девица Марина Данилова Наумова.
Смерть
Неизвестно