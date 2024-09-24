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Иван Павлович

Место рождения

Старая Яблонка, Хвалынский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: Павел Семенович

Мать: Анна Тарасовна

Старая Яблонка, Хвалынский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Наумова Параскева Гаврилова

Рождение ребёнка
1884

Сын: Ерялкин Федор Иоаннович

Мать ребёнка: Наумова Параскева Гаврилова

Старая Яблонка, Хвалынский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
30.09.1900

Сын: Наумов Григорий Иванович

Мать ребёнка: Наумова Параскева Гаврилова

Старая Яблонка, Хвалынский муниципальный район, Саратовская область
Того же села Солдат Максим Павлов Наумов и крестьянская девица Марина Данилова Наумова.
Смерть
Неизвестно

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