(Пыжева) Евдокия Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Пыжева) Евдокия Тимофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1831

Пол

Женский

Отец

1799 г.р.

Мать

1806 г.р.

Дети

Не указаны

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Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: Пыжев Тимофей Стефанович

Мать: Агрипина Васильевна

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