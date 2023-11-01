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(Пыжева) Евдокия Тимофеевна
(Пыжева) Евдокия Тимофеевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1831
Пол
Женский
Отец
Пыжев Тимофей Стефанович
1799 г.р.
Мать
Агрипина Васильевна
1806 г.р.
Дети
Не указаны
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АП
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События
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Биография
Биография
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Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1831
Отец:
Пыжев Тимофей Стефанович
Мать:
Агрипина Васильевна
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