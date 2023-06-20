Червякова Анна Козьмина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1868
Дата смерти05.06.1895
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868
Отец: Калашников Козьма Иванович
Рождение ребёнка
13.04.1893
Дочь: Александра Андреевна
Отец ребёнка: Червяков Андрей Николаевич
Вятская губерния Котельнический уезд Ключевская волость починок 2-й Чахловский
Рождение ребёнка
13.04.1894
Дочь: Ирина Андреевна
Отец ребёнка: Червяков Андрей Николаевич
Вятская губерния Котельнический уезд Ключевская волость починок 2-й Чахловский
Смерть
05.06.1895
Вятская губерния Котельнический уезд Ключевская волость починок 2-й Чахловский