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Червякова Анна Козьмина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1868

Дата смерти

05.06.1895

Пол

Женский

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: Калашников Козьма Иванович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.04.1893

Дочь: Александра Андреевна

Отец ребёнка: Червяков Андрей Николаевич

Вятская губерния Котельнический уезд Ключевская волость починок 2-й Чахловский
Рождение ребёнка
13.04.1894

Дочь: Ирина Андреевна

Отец ребёнка: Червяков Андрей Николаевич

Вятская губерния Котельнический уезд Ключевская волость починок 2-й Чахловский
Смерть
05.06.1895
Вятская губерния Котельнический уезд Ключевская волость починок 2-й Чахловский
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