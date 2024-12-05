Гуцаева Елена Евстафьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 18.05.1924
Дата смерти2010
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 18.05.1924
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гуцаев Станислав Родионович
Отец ребёнка: Гуцаев Родион Еламурзаевич
Рождение ребёнка
1945
Сын: Гуцаев Заурбек Родионович
Отец ребёнка: Гуцаев Родион Еламурзаевич
Смерть
2010