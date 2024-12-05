Гуцаева Елена Евстафьевна Около 18.05.1924 — найти родственников по фамилии на Familio
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Гуцаева Елена Евстафьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 18.05.1924

Дата смерти

2010

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 18.05.1924

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гуцаев Родион Еламурзаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гуцаев Станислав Родионович

Отец ребёнка: Гуцаев Родион Еламурзаевич

Рождение ребёнка
1945

Сын: Гуцаев Заурбек Родионович

Отец ребёнка: Гуцаев Родион Еламурзаевич

Смерть
2010

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