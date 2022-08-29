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Седунов Константин Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Седунов Андрей

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Седунова Мария Нестеровна

Рождение ребёнка
07.02.1922

Сын: Седунов Евгений Константинович

Мать ребёнка: Седунова Мария Нестеровна

Рождение ребёнка
15.02.1924

Дочь: Лазуткина ( Седунова) Ирина Константиновна

Мать ребёнка: Седунова Мария Нестеровна

Смерть
Неизвестно

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