Седунов Константин Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Седунов Андрей
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.02.1922
Сын: Седунов Евгений Константинович
Мать ребёнка: Седунова Мария Нестеровна
Рождение ребёнка
15.02.1924
Дочь: Лазуткина ( Седунова) Ирина Константиновна
Мать ребёнка: Седунова Мария Нестеровна
Смерть
Неизвестно