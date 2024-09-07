Полетаева (Рыбакова) Анна Матвеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1854
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1854
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Около 1871
Борисоглебск, Борисоглебский, Воронежская область
Бракосочетание
27.10.1871
Рождение ребёнка
14.11.1872
Сын: Полетаев Григорий Тимофеевич
Отец ребёнка: Полетаев Тимофей Григорьевич
Рождение ребёнка
02.10.1873
Сын: Полетаев Григорий Тимофеевич
Отец ребёнка: Полетаев Тимофей Григорьевич
Рождение ребёнка
27.06.1876
Дочь: Полетаева (Полетаева) Марфа Тимофеевна
Отец ребёнка: Полетаев Тимофей Григорьевич
Смерть
Неизвестно