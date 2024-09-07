Полетаева (Рыбакова) Анна Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полетаева (Рыбакова) Анна Матвеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1854

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Около 1871
Борисоглебск, Борисоглебский, Воронежская область
Бракосочетание
27.10.1871

Муж: Полетаев Тимофей Григорьевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
14.11.1872

Сын: Полетаев Григорий Тимофеевич

Отец ребёнка: Полетаев Тимофей Григорьевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
02.10.1873

Сын: Полетаев Григорий Тимофеевич

Отец ребёнка: Полетаев Тимофей Григорьевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
27.06.1876

Дочь: Полетаева (Полетаева) Марфа Тимофеевна

Отец ребёнка: Полетаев Тимофей Григорьевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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