Кушнир (дев.Авруцкая) Дина Иосифовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКушнир (дев.Авруцкая) Дина Иосифовна

Кушнир (дев.Авруцкая) Дина Иосифовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1906

Дата смерти

1976

Пол

Женский

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: Авруцкий Иось Янкелевич

Мать: Авруцкая Гинда Аврумовна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кушнир Арон

Рождение ребёнка
1925

Дочь: Гурфинкель (дев.Кушнир) Инда Ароновна

Отец ребёнка: Кушнир Арон

Рождение ребёнка
1937

Дочь: Новик (дев.Кушнир) Рита Ароновна

Отец ребёнка: Кушнир Арон

Смерть
1976

Мы используем куки для улучшения работы сайта.