Кушнир (дев.Авруцкая) Дина Иосифовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1906
Дата смерти1976
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Отец: Авруцкий Иось Янкелевич
Мать: Авруцкая Гинда Аврумовна
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кушнир Арон
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Гурфинкель (дев.Кушнир) Инда Ароновна
Отец ребёнка: Кушнир Арон
Рождение ребёнка
1937
Дочь: Новик (дев.Кушнир) Рита Ароновна
Отец ребёнка: Кушнир Арон
Смерть
1976