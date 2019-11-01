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Валетина Микаэла Дмитриевна
Валетина Микаэла Дмитриевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
01.11.2019
Пол
Женский
Отец
Валетин Дмитрий Игоревич
77 г.р.
Мать
Валетина (Ставицкая) Виктория Евгеньевна
Дети
Не указаны
Добавил:
ВС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.2019
Отец:
Валетин Дмитрий Игоревич
Мать:
Валетина Виктория Евгеньевна
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