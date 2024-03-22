Изов Владимир Николаевич
Место рождения
Дата рождения07.03.1954
Дата смерти?.04.1990
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1954
Мать: Изова Полина
Рождение ребёнка
27.07.1990
Сын: Изов Владимир Владимирович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Минск, Минск
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
?.04.1990