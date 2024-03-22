Изов Владимир Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Изов Владимир Николаевич

Место рождения

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область

Дата рождения

07.03.1954

Дата смерти

?.04.1990

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ти
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1954

Отец: не указан

Мать: Изова Полина

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
27.07.1990

Сын: Изов Владимир Владимирович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Минск, Минск
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
?.04.1990
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