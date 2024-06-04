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Мусихин Михаил Давыдов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1668

Дата смерти

Между 1706 и 1722

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1668

Отец: Мусихин Давыд (Давыдко) Неустроев (Васильев)

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1684

Сын: Мусихин Козьма Михайлов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Между 1697 и 1704

Сын: Мусихин Лифантей Михайлов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1706

Сын: Мусихин Федор Михайлов

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Между 1706 и 1722

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