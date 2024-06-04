Мусихин Михаил Давыдов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1668
Дата смертиМежду 1706 и 1722
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1668
Отец: Мусихин Давыд (Давыдко) Неустроев (Васильев)
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1684
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Между 1697 и 1704
Сын: Мусихин Лифантей Михайлов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1706
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Между 1706 и 1722