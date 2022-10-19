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Александра Михайлова

Место рождения

Владычино, Выхинская волость, Московский уезд

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Владычино, Выхинская волость, Московский уезд
Бракосочетание
02.10.1860

Муж: Ленков Яков Андреев

Бисерово, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
04.03.1862

Сын: Ленков Алексей Яковлевич

Отец ребёнка: Ленков Яков Андреев

Вишняково, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
1865

Дочь: (Ленкова) Аграфена Яковлевовна

Отец ребёнка: Ленков Яков Андреев

Рождение ребёнка
Около 1873

Сын: Ленков Иван Яковлевич

Отец ребёнка: Ленков Яков Андреев

Рождение ребёнка
19.08.1875

Дочь: Захарова (Ленкова) Анна Яковлевовна

Отец ребёнка: Ленков Яков Андреев

Вишняково, Богородский, Московская область
Смерть
Неизвестно

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