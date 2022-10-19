Александра Михайлова
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
02.10.1860
Муж: Ленков Яков Андреев
Бисерово, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
04.03.1862
Отец ребёнка: Ленков Яков Андреев
Рождение ребёнка
1865
Дочь: (Ленкова) Аграфена Яковлевовна
Отец ребёнка: Ленков Яков Андреев
Рождение ребёнка
Около 1873
Отец ребёнка: Ленков Яков Андреев
Рождение ребёнка
19.08.1875
Дочь: Захарова (Ленкова) Анна Яковлевовна
Отец ребёнка: Ленков Яков Андреев
Смерть
Неизвестно