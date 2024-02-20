Марченко (Ткаченко) Матрена Герасимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМарченко (Ткаченко) Матрена Герасимовна

Марченко (Ткаченко) Матрена Герасимовна

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

1901

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1878 г.р.

Мать

Муж

1893 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901

Отец: Ткаченко Герасим Евстафьевич

Мать: ?

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Бракосочетание
15.01.1920

Муж: Марченко Григорий

Россия Харьковска губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука Троицкая церковь
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close