Канев Василий Павлович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Канев Василий Павлович

Автор
ДК
Кошкин Д.

мужской, родился Неизвестно

Супруги
Канева (Орлова) Екатерина ВикторовнаНеизвестно г.р.
Дети
(Канева) Александра Васильевна20.06.2001 г.р.
Канев Павел Васильевич18.12.2005 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Канева (Орлова) Екатерина Викторовна

Рождение ребёнка
20.06.2001

Дочь: (Канева) Александра Васильевна

Мать ребёнка: Канева (Орлова) Екатерина Викторовна

Рождение ребёнка
18.12.2005

Сын: Канев Павел Васильевич

Мать ребёнка: Канева (Орлова) Екатерина Викторовна

Рождение ребёнка
18.12.2005

Дочь: (Канева) Анастасия Васильевна

Мать ребёнка: Канева (Орлова) Екатерина Викторовна

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