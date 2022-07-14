Канев Василий Павлович
мужской, родился Неизвестно
Супруги
Канева (Орлова) Екатерина ВикторовнаНеизвестно г.р.
Дети
(Канева) Александра Васильевна20.06.2001 г.р.
Канев Павел Васильевич18.12.2005 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.06.2001
Дочь: (Канева) Александра Васильевна
Мать ребёнка: Канева (Орлова) Екатерина Викторовна
Рождение ребёнка
18.12.2005
Мать ребёнка: Канева (Орлова) Екатерина Викторовна
Рождение ребёнка
18.12.2005
Дочь: (Канева) Анастасия Васильевна
Мать ребёнка: Канева (Орлова) Екатерина Викторовна