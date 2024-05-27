Красницкий Николай Антонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.02.1924
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1924
Отец: Красницкий Антон Игнатич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.10.1956
Сын: Красницкий Александр Николаевич
Мать ребёнка: Азаниева Инесса Степановна
Рождение ребёнка
07.07.1959
Сын: Красницкий Виктор Николаевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно