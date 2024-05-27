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Красницкий Николай Антонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.02.1924

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ФС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1924

Отец: Красницкий Антон Игнатич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.10.1956

Сын: Красницкий Александр Николаевич

Мать ребёнка: Азаниева Инесса Степановна

Рождение ребёнка
07.07.1959

Сын: Красницкий Виктор Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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