Чернощек (Довгорук) Александра Александровна
Место рождения
Дата рождения25.04.1871
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1871
Восприемники той же деревни Петр Евдокимов Москаленко и Мария Павлова Долгорукова
Бракосочетание
03.02.1906
Рождение ребёнка
26.10.1906
Сын: Чернощек Дмитрий Фёдорович
Отец ребёнка: Чернощек Фёдор Антипович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чернощеков Андрей Федорович
Отец ребёнка: Чернощек Фёдор Антипович
Смерть
Неизвестно