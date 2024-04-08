Чернощек (Довгорук) Александра Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чернощек (Довгорук) Александра Александровна

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Место рождения

Новосёловка

Дата рождения

25.04.1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1871

Отец: Довгорук Александр Иванович

Мать: Довгорук Устинья Панкратиевна

Восприемники той же деревни Петр Евдокимов Москаленко и Мария Павлова Долгорукова
Бракосочетание
03.02.1906

Муж: Чернощек Фёдор Антипович

Рождение ребёнка
26.10.1906

Сын: Чернощек Дмитрий Фёдорович

Отец ребёнка: Чернощек Фёдор Антипович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чернощеков Андрей Федорович

Отец ребёнка: Чернощек Фёдор Антипович

Смерть
Неизвестно
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