Иванова (Коломина) Феоктиста Стефановна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1884
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1884
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
10.02.1902
Рождение ребёнка
13.11.1902
Дочь: (Иванова) Александра Семеновна
Отец ребёнка: Иванов Семен Константинович
Рождение ребёнка
16.10.1904
Сын: Иванов Илларион Семенович
Отец ребёнка: Иванов Семен Константинович
Рождение ребёнка
02.12.1907
Дочь: Иванова Анна Семеновна
Отец ребёнка: Иванов Семен Константинович
Смерть
Неизвестно