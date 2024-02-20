Иванова (Коломина) Феоктиста Стефановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванова (Коломина) Феоктиста Стефановна

Место рождения

Губино, Томский муниципальный район, Томская область

Дата рождения

Около 1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1884

Отец: не указан

Мать: не указана

Губино, Томский муниципальный район, Томская область
Бракосочетание
10.02.1902

Муж: Иванов Семен Константинович

Рождение ребёнка
13.11.1902

Дочь: (Иванова) Александра Семеновна

Отец ребёнка: Иванов Семен Константинович

Рыбалово, Томский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
16.10.1904

Сын: Иванов Илларион Семенович

Отец ребёнка: Иванов Семен Константинович

Рыбалово, Томский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
02.12.1907

Дочь: Иванова Анна Семеновна

Отец ребёнка: Иванов Семен Константинович

Рыбалово, Томский муниципальный район, Томская область
Смерть
Неизвестно

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