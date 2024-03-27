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Мотыльский Лейб

Место рождения

Новый Двор Лидского уезда Виленской губернии

Дата рождения

1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: Мотыльский Берко

Мать: Мотыльская Етка

Новый Двор Лидского уезда Виленской губернии
Рождение ребёнка
20.11.1896

Дочь: Раиса

Мать ребёнка: Мотыльская Фрида

Иркутск
ГАИО, Фонд 789, опись 1, дело 28 = 1896 год
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мотыльская Фрида

Место жительства
Неизвестно
Усть-Удинская волость, Балаганского уезда, Иркутской губернии
Смерть
Неизвестно
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