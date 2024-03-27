Мотыльский Лейб
Место рожденияНовый Двор Лидского уезда Виленской губернии
Дата рождения1872
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872
Отец: Мотыльский Берко
Мать: Мотыльская Етка
Новый Двор Лидского уезда Виленской губернии
Рождение ребёнка
20.11.1896
Дочь: Раиса
Мать ребёнка: Мотыльская Фрида
Иркутск
ГАИО, Фонд 789, опись 1, дело 28 = 1896 год
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мотыльская Фрида
Место жительства
Неизвестно
Усть-Удинская волость, Балаганского уезда, Иркутской губернии
Смерть
Неизвестно