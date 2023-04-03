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Праскева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1802

Дата смерти

После 1861

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1798 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1830 или 1831

Дочь: Елена

Отец ребёнка: Акинин Кузьма

Рождение ребёнка
Между 1831 и 1835

Сын: Акинин Пётр

Отец ребёнка: Акинин Кузьма

Рождение ребёнка
1835

Дочь: Дарья

Отец ребёнка: Акинин Кузьма

Рождение ребёнка
1839

Дочь: Пелагея

Отец ребёнка: Акинин Кузьма

Рождение ребёнка
1842

Дочь: Феодосия

Отец ребёнка: Акинин Кузьма

Рождение ребёнка
1845 или 1846

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Акинин Кузьма

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Акинин Кузьма

Место жительства
Неизвестно
Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
После 1861
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