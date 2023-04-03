Праскева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1802
Дата смертиПосле 1861
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1830 или 1831
Дочь: Елена
Отец ребёнка: Акинин Кузьма
Рождение ребёнка
Между 1831 и 1835
Сын: Акинин Пётр
Отец ребёнка: Акинин Кузьма
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Дарья
Отец ребёнка: Акинин Кузьма
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Пелагея
Отец ребёнка: Акинин Кузьма
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Феодосия
Отец ребёнка: Акинин Кузьма
Рождение ребёнка
1845 или 1846
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Акинин Кузьма
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Акинин Кузьма
Место жительства
Неизвестно
Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
После 1861