Василий Ефимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Василий Ефимов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1742

Дата смерти

03.10.1812

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742

Отец: Ефим Васильев

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1762

Сын: Степан Васильев

Мать ребёнка: Лукерья Миронова

Рождение ребёнка
1767

Сын: Карп Васильев

Мать ребёнка: Лукерья Миронова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ермолай Васильев

Мать ребёнка: Лукерья Миронова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Васильева

Мать ребёнка: Лукерья Миронова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Аксинья Васильева

Мать ребёнка: Лукерья Миронова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Анисим Васильев

Мать ребёнка: Лукерья Миронова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лукерья Миронова

Смерть
03.10.1812
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