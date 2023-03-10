Василий Ефимов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1742
Дата смерти03.10.1812
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742
Отец: Ефим Васильев
Рождение ребёнка
1762
Сын: Степан Васильев
Мать ребёнка: Лукерья Миронова
Рождение ребёнка
1767
Сын: Карп Васильев
Мать ребёнка: Лукерья Миронова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ермолай Васильев
Мать ребёнка: Лукерья Миронова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Васильева
Мать ребёнка: Лукерья Миронова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Аксинья Васильева
Мать ребёнка: Лукерья Миронова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Анисим Васильев
Мать ребёнка: Лукерья Миронова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лукерья Миронова
Смерть
03.10.1812