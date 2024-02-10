Fischer Joseph — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Fischer Joseph

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1828 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ОШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: Fischer Johannes

Мать: Fischer Eva

Смерть
Неизвестно
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