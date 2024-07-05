Гетьман Петр Максимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.07.1962
Дочь: Прихненко Марина Петровна
Мать ребёнка: Селезнева Лидия Михайловна
Рождение ребёнка
06.12.1968
Дочь: Курило Ольга Петровна
Мать ребёнка: Селезнева Лидия Михайловна
Смерть
Неизвестно