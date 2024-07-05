Гетьман Петр Максимович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Гетьман Петр Максимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.07.1962

Дочь: Прихненко Марина Петровна

Мать ребёнка: Селезнева Лидия Михайловна

Рождение ребёнка
06.12.1968

Дочь: Курило Ольга Петровна

Мать ребёнка: Селезнева Лидия Михайловна

Смерть
Неизвестно

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