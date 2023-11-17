Сасакина Феодосия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сасакина Феодосия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.05.1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1887

Отец: не указан

Мать: Надежда

Смерть
Неизвестно
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