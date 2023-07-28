Никотина (Васильева) Валентина Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.12.1923
Дата смерти2008
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1923
Рождение ребёнка
01.05.1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Никотин Дмитрий
Коростень, Житомирська область
Рождение ребёнка
31.05.1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Никотин Дмитрий
Смерть
2008