Никотина (Васильева) Валентина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никотина (Васильева) Валентина Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.12.1923

Дата смерти

2008

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

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Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1923

Отец: Васильев Александр

Мать: Васильева (Васильева) Александра

Рождение ребёнка
01.05.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Никотин Дмитрий

Коростень, Житомирська область
Рождение ребёнка
31.05.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Никотин Дмитрий

Брянск, город Брянск, Брянская область
Смерть
2008
Брянск, город Брянск, Брянская область

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