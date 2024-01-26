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Григорьева Валентина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кошелев Иван

Мать: Кошелева Анастасия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Григорьева Анна Васильевна

Отец ребёнка: Григорьев Василий Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Григорьев Александр Васильевич

Отец ребёнка: Григорьев Василий Александрович

Рождение ребёнка
28.09.1961

Дочь: Григорьева Любовь Васильевна

Отец ребёнка: Григорьев Василий Александрович

Смерть
Неизвестно

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