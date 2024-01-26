Григорьева Валентина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кошелев Иван
Мать: Кошелева Анастасия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Григорьева Анна Васильевна
Отец ребёнка: Григорьев Василий Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Григорьев Александр Васильевич
Отец ребёнка: Григорьев Василий Александрович
Рождение ребёнка
28.09.1961
Дочь: Григорьева Любовь Васильевна
Отец ребёнка: Григорьев Василий Александрович
Смерть
Неизвестно