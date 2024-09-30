Шавель Shawel Юдель Зельманович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШавель Shawel Юдель Зельманович

Шавель Shawel Юдель Зельманович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шавель Зельман

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1856

Дочь: Изакович (Шавель Shawel) Анна (Роха-Лея) Ивановна (Юделевна)

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1858

Дочь: Изакович (Шавел) Анна Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.