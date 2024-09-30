Шавель Shawel Юдель Зельманович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: Шавель Зельман
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1856
Дочь: Изакович (Шавель Shawel) Анна (Роха-Лея) Ивановна (Юделевна)
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1858
Дочь: Изакович (Шавел) Анна Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно