Маслюк Роман Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМаслюк Роман Владимирович

Маслюк Роман Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.08.1991

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1991

Отец: Маслюк Владимир

Мать: Полушкова Галина Викторовна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close