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Маслюк Роман Владимирович
Маслюк Роман Владимирович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
09.08.1991
Пол
Мужской
Отец
Маслюк Владимир
Мать
Полушкова (Смагина) Галина Викторовна
1972 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1991
Отец:
Маслюк Владимир
Мать:
Полушкова Галина Викторовна
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