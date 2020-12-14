Царёва (Невзорова) Мария Николаевна
Место рожденияСестрёнка
Дата рождения05.06.1930
Дата смерти14.12.2020
ПолЖенский
ОтецНе указан
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1930
Мать: Баева Анна Николаевна
Сестрёнка
Рождение ребёнка
28.06.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Царёв Алексей Семёнович
Дрезна
Рождение ребёнка
25.09.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Царёв Алексей Семёнович
Дрезна
Рождение ребёнка
21.12.1958
Отец ребёнка: Царёв Алексей Семёнович
Дрезна
Место жительства
Неизвестно
Дрезна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
14.12.2020
Дрезна
Причина смерти: коронавирус