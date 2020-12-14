Царёва (Невзорова) Мария Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Царёва (Невзорова) Мария Николаевна

Место рождения

Сестрёнка

Дата рождения

05.06.1930

Дата смерти

14.12.2020

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Муж

1927 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
1958 г.р.

Добавил:

МЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1930

Отец: не указан

Мать: Баева Анна Николаевна

Сестрёнка
Рождение ребёнка
28.06.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Царёв Алексей Семёнович

Дрезна
Рождение ребёнка
25.09.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Царёв Алексей Семёнович

Дрезна
Рождение ребёнка
21.12.1958

Сын: Царёв Виктор Алексеевич

Отец ребёнка: Царёв Алексей Семёнович

Дрезна
Место жительства
Неизвестно
Дрезна
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Царёв Алексей Семёнович

Смерть
14.12.2020
Дрезна
Причина смерти: коронавирус
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