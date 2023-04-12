(Лыжина) Александра Алексанровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Лыжина) Александра Алексанровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1862 г.р.

Дети

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.02.1896

Сын: Лыжин Павел Петрович

Отец ребёнка: Лыжин Петр Павлович

С.-Петербург
Рождение ребёнка
19.10.1897

Дочь: Александра Петровна

Отец ребёнка: Лыжин Петр Павлович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
12.05.1900

Сын: Лыжин Юрий Петрович

Отец ребёнка: Лыжин Петр Павлович

Ваммельсу, Финляндия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лыжин Петр Павлович

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