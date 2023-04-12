(Лыжина) Александра Алексанровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
21.02.1896
Сын: Лыжин Павел Петрович
Отец ребёнка: Лыжин Петр Павлович
С.-Петербург
Рождение ребёнка
19.10.1897
Дочь: Александра Петровна
Отец ребёнка: Лыжин Петр Павлович
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
12.05.1900
Сын: Лыжин Юрий Петрович
Отец ребёнка: Лыжин Петр Павлович
Ваммельсу, Финляндия
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Лыжин Петр Павлович