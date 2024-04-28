Крое Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крое Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Крое Карл-Эрик

Отец ребёнка: Крое Давыд

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Крое Давыд

Рождение ребёнка
1928

Дочь: Ульянович (Крое) Марта Мильда Мария

Отец ребёнка: Крое Давыд

Смерть
Неизвестно

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