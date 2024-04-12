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Бурчевский Иннокентий Анатольевич

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Место рождения

Лальск, Лузский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

16.01.1949

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1949

Отец: Бурчевский Анатолий Прокопьевич

Мать: Бурчевская Мария

Лальск, Лузский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
18.12.1972

Дочь: Матрохина Ольга Иннокентьевна

Мать ребёнка: Бурчевская Валентина Ивановна

Киров, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
23.05.1978

Дочь: Бурчевская Людмила Иннокентьевна

Мать ребёнка: Бурчевская Валентина Ивановна

Киров, город Киров, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бурчевская Валентина Ивановна

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