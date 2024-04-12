Бурчевский Иннокентий Анатольевич
Место рождения
Дата рождения16.01.1949
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1949
Отец: Бурчевский Анатолий Прокопьевич
Мать: Бурчевская Мария
Рождение ребёнка
18.12.1972
Дочь: Матрохина Ольга Иннокентьевна
Мать ребёнка: Бурчевская Валентина Ивановна
Рождение ребёнка
23.05.1978
Дочь: Бурчевская Людмила Иннокентьевна
Мать ребёнка: Бурчевская Валентина Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно