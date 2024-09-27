Балыкин Гаврил Иванович
Место рождения
Дата рождения1899
Дата смерти12.05.1984
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899
Отец: Балыкин Иван Семенович
Мать: Балыкина Федосья
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.02.1934
Дочь: Козлова (Балыкина) Валентина Гавриловна
Мать ребёнка: Балыкина Анастасия Самойловна
Верх-Пайва, Баевский муниципальный район, Алтайский край
В свидетельстве о рождении и в свидетельстве о смерти ошибочно указали дату рождения 12.02 (вероятно перепутали с датой записи акта)
Смерть
12.05.1984
Кемерово, Кемеровский, Кемеровская область
Причина смерти указана как хронический пиелонефрит