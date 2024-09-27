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Балыкин Гаврил Иванович

Место рождения

Верхнеберезово, Шебекинский, Белгородская область

Дата рождения

1899

Дата смерти

12.05.1984

Пол

Мужской

Добавил:

ЕФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899

Отец: Балыкин Иван Семенович

Мать: Балыкина Федосья

Верхнеберезово, Шебекинский, Белгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Балыкина Анастасия Самойловна

Рождение ребёнка
09.02.1934

Дочь: Козлова (Балыкина) Валентина Гавриловна

Мать ребёнка: Балыкина Анастасия Самойловна

Верх-Пайва, Баевский муниципальный район, Алтайский край
В свидетельстве о рождении и в свидетельстве о смерти ошибочно указали дату рождения 12.02 (вероятно перепутали с датой записи акта)
Смерть
12.05.1984
Кемерово, Кемеровский, Кемеровская область
Причина смерти указана как хронический пиелонефрит

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