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Флягин Анатолий Тимофеевич

Место рождения

Каменка

Дата рождения

04.12.1939

Дата смерти

02.03.2000

Пол

Мужской

Отец

1892 г.р.

Мать

1899 г.р.

Жена

1942 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1939

Отец: Флягин Тимофей Васильевич

Мать: Флягина Мария Якимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Громилина Вера Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Флягина Маргарита Анатольевна

Мать ребёнка: Громилина Вера Сергеевна

Бракосочетание
23.04.1963

Жена: Громилина Вера Сергеевна

Богданович, Богданович, Свердловская область
В книге записей актов гражданского состояния о браке 1963 года апреля месяца 23 числа произведена соответствующая запись за № 76. Место регистрации - бюро ЗАГС г.Богданович Свердловская обл.
Рождение ребёнка
11.03.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Громилина Вера Сергеевна

Богданович, Богданович, Свердловская область
Смерть
02.03.2000
Рефтинский, Рефтинский, Свердловская область
6 марта 2000 года составлена запись акта о смерти № 34. Место государственной регистрации - Отдел ЗАГС администрации п.Рефтинский Свердловской области. Координаты захоронения: 57.131065, 61.784549

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