Флягин Анатолий Тимофеевич
Место рожденияКаменка
Дата рождения04.12.1939
Дата смерти02.03.2000
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1939
Отец: Флягин Тимофей Васильевич
Мать: Флягина Мария Якимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Громилина Вера Сергеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Флягина Маргарита Анатольевна
Мать ребёнка: Громилина Вера Сергеевна
Бракосочетание
23.04.1963
Жена: Громилина Вера Сергеевна
В книге записей актов гражданского состояния о браке 1963 года апреля месяца 23 числа произведена соответствующая запись за № 76. Место регистрации - бюро ЗАГС г.Богданович Свердловская обл.
Рождение ребёнка
11.03.1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Громилина Вера Сергеевна
Смерть
02.03.2000
Рефтинский, Рефтинский, Свердловская область
6 марта 2000 года составлена запись акта о смерти № 34. Место государственной регистрации - Отдел ЗАГС администрации п.Рефтинский Свердловской области. Координаты захоронения: 57.131065, 61.784549