Буслаева (Игошина) Татьяна Захарьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Буслаева (Игошина) Татьяна Захарьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.02.1913

Дата смерти

27.01.2004

Пол

Женский

Добавил:

ЮЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1913

Отец: Игошин Захарий Афанасьевич

Мать: Зубкова Агапия Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Буслаев Алексей Ефимович

Рождение ребёнка
13.03.1930

Дочь: Егорова (Буслаева) Нина Алексеевна

Отец ребёнка: Буслаев Алексей Ефимович

Рождение ребёнка
1932

Дочь: Зоя

Отец ребёнка: Буслаев Алексей Ефимович

Рождение ребёнка
15.01.1940

Дочь: Шишкина (Буслаева) Тамара Алексеевна

Отец ребёнка: Буслаев Алексей Ефимович

Репьевка, Новоспасский район, Ульяновская область
Смерть
27.01.2004

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