Буслаева (Игошина) Татьяна Захарьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.02.1913
Дата смерти27.01.2004
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1913
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.03.1930
Дочь: Егорова (Буслаева) Нина Алексеевна
Отец ребёнка: Буслаев Алексей Ефимович
Рождение ребёнка
1932
Дочь: Зоя
Отец ребёнка: Буслаев Алексей Ефимович
Рождение ребёнка
15.01.1940
Дочь: Шишкина (Буслаева) Тамара Алексеевна
Отец ребёнка: Буслаев Алексей Ефимович
Репьевка, Новоспасский район, Ульяновская область
Смерть
27.01.2004