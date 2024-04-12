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Гаврилов Ефим Евстафьевич

Место рождения

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: Гаврилов Евстафий Иванович

Мать: Гаврилова Ульяна Семеновна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1845

Сын: Мешков Алексей Ефимович

Мать ребёнка: Гаврилова Ксения Володина

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1847

Сын: Гаврилов Панкрат Ефимович

Мать ребёнка: Гаврилова Ксения Володина

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Дарья Ефимовна

Мать ребёнка: Гаврилова Ксения Володина

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1852

Сын: Гаврилов Федор Ефимович

Мать ребёнка: Гаврилова Ксения Володина

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно
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