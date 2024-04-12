Гаврилов Ефим Евстафьевич
Место рождения
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Рождение ребёнка
1845
Мать ребёнка: Гаврилова Ксения Володина
Рождение ребёнка
1847
Сын: Гаврилов Панкрат Ефимович
Мать ребёнка: Гаврилова Ксения Володина
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Дарья Ефимовна
Мать ребёнка: Гаврилова Ксения Володина
Рождение ребёнка
1852
Мать ребёнка: Гаврилова Ксения Володина
Смерть
Неизвестно