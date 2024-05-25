Минниханов Марс Тимирханович
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.05.1932
Дата смерти23.12.1991
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.1932
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.02.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Минниханова Бурлиант Исмагиловна
Рождение ребёнка
16.07.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Минниханова Бурлиант Исмагиловна
Смерть
23.12.1991