Минниханов Марс Тимирханович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Минниханов Марс Тимирханович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.05.1932

Дата смерти

23.12.1991

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1935 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.1932

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Минниханова Бурлиант Исмагиловна

Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
06.02.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Минниханова Бурлиант Исмагиловна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
16.07.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Минниханова Бурлиант Исмагиловна

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
23.12.1991

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