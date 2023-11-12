Исенова Насима Бекдаулетовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИсенова Насима Бекдаулетовна

Исенова Насима Бекдаулетовна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.06.1988

Пол

Женский

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1988

Отец: Исин Бекдаулет Онгарбаевич

Мать: Исина Алма

Рождение ребёнка
07.01.2012

Дочь: Исенова Фарида Асқатқызы

Отец ребёнка: Исенов Асқат Рахимбаевич

Рождение ребёнка
25.08.2013

Дочь: Исенова Азалия Асқатқызы

Отец ребёнка: Исенов Асқат Рахимбаевич

Рождение ребёнка
05.07.2019

Дочь: Исенова Нармин Асқатқызы

Отец ребёнка: Исенов Асқат Рахимбаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Исенов Санжар Ақатұлы

Отец ребёнка: Исенов Асқат Рахимбаевич

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close