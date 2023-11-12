Исенова Насима Бекдаулетовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.06.1988
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1988
Отец: Исин Бекдаулет Онгарбаевич
Мать: Исина Алма
Рождение ребёнка
07.01.2012
Дочь: Исенова Фарида Асқатқызы
Отец ребёнка: Исенов Асқат Рахимбаевич
Рождение ребёнка
25.08.2013
Дочь: Исенова Азалия Асқатқызы
Отец ребёнка: Исенов Асқат Рахимбаевич
Рождение ребёнка
05.07.2019
Дочь: Исенова Нармин Асқатқызы
Отец ребёнка: Исенов Асқат Рахимбаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Исенов Асқат Рахимбаевич