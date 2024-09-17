Мухаметкафиев Кинзябулат
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Мусабиров Мухаметкафи
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.04.1905 ст.
Дочь: (Кинзябулатова) Забида
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
13.04.1905 ст.
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
10.11.1917
Дочь: Кинзябулатова Тавзиха
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно