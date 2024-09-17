Мухаметкафиев Кинзябулат — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мухаметкафиев Кинзябулат

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мусабиров Мухаметкафи

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.04.1905 ст.

Дочь: (Кинзябулатова) Забида

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
13.04.1905 ст.

Сын: Кинзябулатов Гизетдин

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
10.11.1917

Дочь: Кинзябулатова Тавзиха

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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