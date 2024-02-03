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Василий Иванов

Место рождения

Чертково, Селивановский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

1715 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1684 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1723 г.р.

Дети

Добавил:

ИЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1715 ст.

Отец: Иван Гаврилов

Мать: не указана

Чертково, Селивановский муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федора Иванова

Рождение ребёнка
1750 ст.

Дочь: Федосья Васильева

Мать ребёнка: Федора Иванова

Чертково, Селивановский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1757 ст.

Сын: Фёдор Васильев

Мать ребёнка: Федора Иванова

Рождение ребёнка
1758 ст.

Дочь: Ирина Васильева

Мать ребёнка: Федора Иванова

Чертково, Селивановский муниципальный район, Владимирская область
Смерть
Неизвестно

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