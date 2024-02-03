Василий Иванов
Место рождения
Дата рождения1715 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1715 ст.
Отец: Иван Гаврилов
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Федора Иванова
Рождение ребёнка
1750 ст.
Дочь: Федосья Васильева
Мать ребёнка: Федора Иванова
Рождение ребёнка
1757 ст.
Сын: Фёдор Васильев
Мать ребёнка: Федора Иванова
Рождение ребёнка
1758 ст.
Дочь: Ирина Васильева
Мать ребёнка: Федора Иванова
Смерть
Неизвестно