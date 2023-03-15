Демидкин Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДемидкин Николай

Демидкин Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

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Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Демидкина (Архипова) Мария

Брынцы, Сухиничский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Демидкина (Архипова) Мария

Брынцы, Сухиничский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Демидкина (Архипова) Мария

Брынцы, Сухиничский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Демидкина (Архипова) Мария

Смерть
Неизвестно

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