Евдокия Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1805 г.р.

Дети

Около 1827 г.р.
Около 1832 г.р.
Около 1835 г.р.
Около 1842 г.р.

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пётр Фёдорович

Рождение ребёнка
Около 1827

Дочь: Елизавета Петровна

Отец ребёнка: Пётр Фёдорович

Рождение ребёнка
Около 1832

Сын: Дмитрий Петрович

Отец ребёнка: Пётр Фёдорович

Рождение ребёнка
Около 1835

Сын: Ефим Петрович

Отец ребёнка: Пётр Фёдорович

Рождение ребёнка
Около 1842

Дочь: Пелагея Петровна

Отец ребёнка: Пётр Фёдорович

Смерть
Неизвестно

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