Евдокия Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1804
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1804
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Пётр Фёдорович
Рождение ребёнка
Около 1827
Дочь: Елизавета Петровна
Отец ребёнка: Пётр Фёдорович
Рождение ребёнка
Около 1832
Сын: Дмитрий Петрович
Отец ребёнка: Пётр Фёдорович
Рождение ребёнка
Около 1835
Сын: Ефим Петрович
Отец ребёнка: Пётр Фёдорович
Рождение ребёнка
Около 1842
Дочь: Пелагея Петровна
Отец ребёнка: Пётр Фёдорович
Смерть
Неизвестно