Белокур (Сиренкова) Татьяна Давидовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1883
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
29.10.1900 ст.
Рождество-Богородичная церковь | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L9DS-9?i=391&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
21.01.1902 ст.
Дочь: Ксения Моисеевна
Отец ребёнка: Белокур Моисей Кондратьевич
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LS7G-9?i=539&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
27.02.1905 ст.
Дочь: Евдокия Моисеевна
Отец ребёнка: Белокур Моисей Кондратьевич
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LS74-Q?i=719&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
24.08.1908 ст.
Отец ребёнка: Белокур Моисей Кондратьевич
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-JSFK-J?i=267&cc=3511744&cat=1008700
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно