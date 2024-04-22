Акулина Павловна
Место рождения
Дата рождения1768
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768
Отец: Павел Андреевич
Мать: Матрена Ивановна
РС4 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L9MM-M7W7?i=313&wc=M6MV-N38%3A224254401%2C226324801%2C226412901&cc=1929530 РС5 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L9MM-M7W7?i=313&w... Показать все
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Матрена Изотовна
Отец ребёнка: Изот Михеевич
Бобровец, Вышневолоцкий муниципальный район, Тверская область
РС8 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-89M3-WNTK?i=210&wc=M6MK-9M9%3A224254401%2C226324801%2C226696901&cc=1929530
Смерть
Неизвестно