Идрисов Гариф Красноармеец Идрисович
Место рожденияд. Кайбицы Буинского района
Дата рождения1905
Дата смерти08.01.1942
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец: Ильясов Идрис
Военная служба
Неизвестно
Идрисов Гариф Документ, уточняющий потери Дата рождения: __.__.1905 Место рождения: Татарская АССР, Буинский р-н, д. Кайбицы Дата призыва: __.__.1941 Буинский РВК, Татарская АССР, Буинский р-н Дата пр... Показать все
Рождение ребёнка
?.01.1930
Рождение ребёнка
?.04.1933
Рождение ребёнка
?.03.1936
Рождение ребёнка
?.06.1938
Смерть
08.01.1942