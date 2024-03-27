Идрисов Гариф Красноармеец Идрисович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Идрисов Гариф Красноармеец Идрисович

Место рождения

д. Кайбицы Буинского района

Дата рождения

1905

Дата смерти

08.01.1942

Пол

Мужской

Отец

1877 г.р.

Мать

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: Ильясов Идрис

Мать: Ильясова Хадича Багаветдиновна

Военная служба
Неизвестно
Идрисов Гариф Документ, уточняющий потери Дата рождения: __.__.1905 Место рождения: Татарская АССР, Буинский р-н, д. Кайбицы Дата призыва: __.__.1941 Буинский РВК, Татарская АССР, Буинский р-н Дата пр... Показать все
Рождение ребёнка
?.01.1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Идрисова Миннебика Мингалеевна

Нурлаты, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
?.04.1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Идрисова Миннебика Мингалеевна

Нурлаты, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
?.03.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Идрисова Миннебика Мингалеевна

Нурлаты, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
?.06.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Идрисова Миннебика Мингалеевна

Нурлаты, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
08.01.1942

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