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Филипп
Филипп
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1791
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Иван
Мать
Не указана
Дети
Павел
1819 г.р.
Иван
1822 г.р.
Николай
1844 г.р.
Добавил:
GZ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791
Отец:
Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1819
Сын:
Павел
Мать ребёнка:
Лукерья
Рождение ребёнка
1822
Сын:
Иван
Мать ребёнка:
Лукерья
Рождение ребёнка
1844
Сын:
Николай
Мать ребёнка:
Лукерья
Смерть
Неизвестно
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