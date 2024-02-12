Филипп — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Филипп

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1791

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

1819 г.р.
1822 г.р.
1844 г.р.

Добавил:

GZ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1819

Сын: Павел

Мать ребёнка: Лукерья

Рождение ребёнка
1822

Сын: Иван

Мать ребёнка: Лукерья

Рождение ребёнка
1844

Сын: Николай

Мать ребёнка: Лукерья

Смерть
Неизвестно
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