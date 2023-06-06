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Балашов Гавриил Семёнович

Место рождения

Березняки, Егорьевск, Московская область

Дата рождения

23.03.1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1880

Отец: Балашов (Смирнов) Семён Егорович

Мать: Балашова Дарья Петрова

Березняки, Егорьевск, Московская область
Бракосочетание
12.09.1899

Жена: Балашова (Ходакова) Ольга Демидовна

Рождение ребёнка
08.10.1912

Дочь: Балашова Зинаида Гавриловна

Мать ребёнка: Балашова (Ходакова) Ольга Демидовна

Березняки, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
21.02.1915

Дочь: Балашова Евдокия Гавриловна

Мать ребёнка: Балашова (Ходакова) Ольга Демидовна

Березняки, Егорьевск, Московская область
Смерть
Неизвестно

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