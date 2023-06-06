Балашов Гавриил Семёнович
Место рождения
Дата рождения23.03.1880
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1880
Бракосочетание
12.09.1899
Рождение ребёнка
08.10.1912
Дочь: Балашова Зинаида Гавриловна
Мать ребёнка: Балашова (Ходакова) Ольга Демидовна
Рождение ребёнка
21.02.1915
Дочь: Балашова Евдокия Гавриловна
Мать ребёнка: Балашова (Ходакова) Ольга Демидовна
Смерть
Неизвестно