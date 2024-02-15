Гончаров Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гончаров Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гончаров Роман Александрович

Мать ребёнка: Гончарова (Денисова) Светлана Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гончаров Дмитрий Александрович

Мать ребёнка: Гончарова (Денисова) Светлана Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гончарова (Денисова) Светлана Александровна

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